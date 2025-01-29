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Видати Асада та виплатити компенсації. Сирія звернулася до Росії з вимогами – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Видати Асада та виплатити компенсації. Сирія звернулася до Росії з вимогами – Reuters
Після втечі Башара Асада до Москви, новим лідером Сирії став Ахмед аль-Шараа
колаж: glavcom.ua

Дамаск хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада, відновила довіру за допомогою «конкретних заходів»

Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське агентство Sana.

«Сирійське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило агентству Reuters, що новий лідер Ахмед аль-Шараа попросив Москву видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії, коли його скинули повстанці Шараа в грудні. Сирійське інформаційне агентство Sana повідомило, що Дамаск також хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада в громадянській війні в країні, відновила довіру за допомогою «конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення», – йдеться у повідомленні.

Reuters вказує, що на прохання підтвердити, чи просили Росію повернути Асада і виплатити компенсацію, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Росія, чиї війська і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія. Втрата цих об'єктів завдасть серйозного удару по її здатності поширювати свою владу в регіоні.

Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов'язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова владакраїни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.

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Теги: росія Сирія зброя санкції реконструкція прессекретар переговори компенсація Башар Асад

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