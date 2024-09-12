Трамп та республіканці шукають винних у проведенні «невдалих» дебатів

Хоча республіканці висловили певне розчарування двобоєм, але він не став такою катастрофою для Трампа, як червневі дебати для Байдена

Деякі республіканці висловили претензії до радників Трампа, стверджуючи, що його погано підготували до дебатів

Республіканці однопартійці звинувачують одне одного в тому, що їхній кандидат у президенти США часто потрапляв у пастки під час дебатів з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Про це йдеться в публікації The Hill.

Прибічники Трампа також критикують модераторів телеканалу, які нібито приділяли забагато уваги перевірці правдивості його відповідей, тоді як заяви Гарріс перевіряли значно менше.

«Це було три до одного. Це була нечесна домовленість, як я і припускав», – сказав Трамп в інтерв'ю Fox News у середу.

Деякі республіканці висловили претензії до радників Трампа, стверджуючи, що його погано підготували до дебатів, інші заявили, що сам кандидат не спромігся зробити головне – пов'язати віцепрезидентку Гарріс із діяльністю президента Джо Байдена.

«Це був дуже типовий виступ з його боку, коли він неготовий, – сказав ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, який готував Трампа до дебатів у 2016 і 2020 роках. – Зрозуміло, що цього разу в нього не було нікого, хто міг би його відлупцювати під час підготовки, тож він вийшов і просто робив усе, що йому заманеться, керуючись своїм інстинктом і нутром, тобто був злим і незадоволеним кандидатом».

Команда Трампа раніше чітко дала зрозуміти, що намагатиметься пов'язати Гарріс з діяльністю Байдена й критикуватиме її досвід роботи на посадах прокурора, сенатора і віцепрезидента, показуючи її як ліберала, що не відповідає мейнстриму.

Лише в останні пів години дебатів Трамп сказав, що «вона – це Байден», і у своєму заключному слові нагадав, що Гарріс мала три з половиною роки, щоб домогтися змін, до яких вона закликає як кандидат у президенти.

Хоча республіканці висловили певне розчарування двобоєм, але він не став такою катастрофою для Трампа, як червневі дебати для Байдена, після яких той зняв свою кандидатуру з перегонів.

Нагадаємо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. «Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Після дебатів Дональд Трам заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс.

До слова, команда віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка є кандидатом у президенти від Демократичної партії, задоволена тим, як відбулися її сьогоднішні дебати з опонентом від республіканців, колишнім президентом країни Дональдом Трампом.

Згодом журнал Time показав нову обкладинку після дебатів Трампа та Гарріс.