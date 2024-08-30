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Гарріс збільшує відрив від Трампа у виборчому рейтингу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Гарріс збільшує відрив від Трампа у виборчому рейтингу
Підтримка Гарісс зросла серед молоді, жінок та іспаномовних виборців
фото: AP

Гарріс випереджає Дональда Трампа на п'ять відсоткових пунктів

Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс випереджує кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуванні серед виборців. Про це свідчать дані опитувань USA Today та Саффолкського університету, а також опитування Reuters/Ipsos.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа співвідношенням 48% до 43%, згідно з новим опитуванням USA Today спільно зі Саффолкським університетом.

Віцепрезидентка здобула таку перевагу завдяки деяким ключовим демографічним групам, традиційно важливим для демократів – ідеться про іспаномовних і темношкірих виборців та молодь.

Найбільше змінили свою думку ті, хто має річний дохід менше ніж $20 тис. Вони в червні голосували в опитуванні на три пункти більше за Трампа проти Байдена, а тепер у їхніх відповідях на 23 пункти переважає Гарріс над Трампом.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 45% до 41%

За цим дослідженням Гарріс випередила Трампа з різницею 49% до 36% – або на 13 відсоткових пунктів – серед жінок та іспаномовних виборців. Згідно з чотирма опитуваннями Reuters/Ipsos, проведеними в липні, Гарріс випереджала Трампа на дев'ять пунктів серед жінок і на шість пунктів серед іспаномовних виборців.

Нагадаємо, деякі республіканці, включаючи стратегів і донорів, починають сумніватися в здатності Дональда Трампа виграти президентські вибори у США й повернутися в Білий дім. Дехто з них хвилюється, що Трамп втратив свою популярність і підтримку, яку важко буде відновити.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію від Демократичної партії на пост президента під час останнього дня національного з'їзду в Чикаго. Її промова стала кульмінаційним моментом заходу, де вона підкреслила своє бачення президентства, критикуючи політику Дональда Трампа і зобов'язуючись підтримувати середній клас. Також Гарріс у своїй промові запевнила, що буде підримувати Україну.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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