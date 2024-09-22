Трамп та Гарріс замість дебатів дадуть окремі інтерв'ю – Axios

Обидва кандидати у президенти незабаром дадуть окремі інтерв'ю

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від участі у других дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, проте обидва кандидати розглядають можливість окремих інтерв'ю у популярній програмі «60 хвили» н на каналі CBS News. Про це повідомляє Axios.

«Як стало відомо Axios, віцепрезидентка Гарріс та колишній президент Трамп розглядають інтерв’ю для «60 хвилин», які вийдуть один за одним 7 жовтня як фінал виборчої кампанії», – йдеться у повідомленні.

Джерела з оточення Трампа кажуть, що інтерв'ю відбудеться найближчим часом, але дату поки що не визначено. Також повідомляється, що до участі в інтерв’ю запрошено кандидатів на посаду віцепрезидента Тіма Волза та Джей Ді Венс

Ці інтерв'ю можуть вийти 7 жовтня і стати ключовим етапом виборчої кампанії. Кампанія Гарріс активно веде переговори з програмою, а команда Трампа таці кож планує взяти участь, хоча конкретну дату ще не визначено.

Нагадаємо, Гарріс прийняла запрошення на дебати від CNN.