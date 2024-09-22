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Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США заявив, що не думає, що програє у виборах

Колишній президент США та кандидат на виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не збирається балотуватися на пост президента у 2028 році, якщо зазнає поразки у листопаді. Про це повідомляє CNN.

В ефірі програми Full Measure Трамп отримав питання, чи планує він повторно висувати свою кандидатуру через чотири роки в разі поразки на виборах. Політик відповів:

«Ні, не знаю. Я думаю, що так і буде. Я взагалі цього не бачу».

Зазначається, що в день виборів 2028 року Трампу виповниться 82 роки.

Нагадаємо, Трамп та Гарріс замість дебатів дадуть окремі інтерв'ю – Axios.

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Теги: вибори у США президент партії Дональд Трамп

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