Різка зміна планів США. Пентагон скасував перекидання військ до Польщі

Частина американських військових та техніки вже перебувала в дорозі до Європи

Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади у Польщі, що може стати частиною масштабнішого скорочення військової присутності США в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Пентагон скасував перекидання бригади до Європи

Йдеться про 2-гу бойову бронетанкову бригаду 1-ї кавалерійської дивізії США, яка налічує понад 4 тисячі військовослужбовців. Частина її підрозділів уже перебувала в процесі передислокації, коли рішення про скасування розгортання було ухвалене.

Трамп скорочує військову присутність у Європі

За даними видання, цей крок став продовженням політики президента США Дональда Трампа щодо скорочення американської військової присутності на європейському континенті.

Раніше Вашингтон оголосив про виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини. Це сталося після критики канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на адресу дій Білого дому у війні США проти Ірану.

Білий дім готує нові скорочення

Згодом Трамп заявив журналістам, що скорочення контингенту буде значно масштабнішим. «Ми скорочуємо набагато більше, ніж 5 тисяч», – сказав президент США, також пригрозивши виведенням військ з Італії та Іспанії.

У Пентагоні пояснили, що довгостроковою метою США є перекладення основного тягаря конвенційної оборони на європейських союзників та поступове зменшення ролі американської армії в Європі.

Рішення здивувало навіть Пентагон

Водночас, як зазначає The Wall Street Journal, рішення про скасування перекидання бригади стало несподіванкою навіть для частини американського оборонного істеблішменту.

За інформацією видання, Європейське командування США рекомендувало не продовжувати наступну ротацію бригади після завершення дев’ятимісячної місії, однак не пропонувало зупиняти розгортання вже під час його виконання.

Деякі підрозділи бригади «Блек Джек», як її називають у США, уже були в дорозі на момент ухвалення рішення. The Wall Street Journal також повідомляє, що адміністрація Трампа раніше розглядала можливість скорочення військової присутності у країнах Європи, які не підтримали США під час війни з Іраном.

Польща може втратити підтримку США

Таким чином, Польща залишалася одним із найближчих партнерів Вашингтона у сфері безпеки. На початку травня Трамп навіть допускав можливість перекидання частини військ із Німеччини саме до Польщі.

Рішення Пентагону може викликати резонанс у Варшаві, яка раніше заявляла про готовність прийняти американських військових, виведених із Німеччини. У НАТО запевнили, що Альянс продовжить підтримувати потужну військову присутність на східному фланзі.

Нагадаємо, що Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії.