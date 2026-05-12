Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT

Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах

Під ворожі удари потрапили об'єкти, пов’язані з американськими корпораціями Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. і Bunge

Російські удари по об’єктах американських компаній в Україні стали системними, однак адміністрація президента США Дональда Трампа фактично не реагує на них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними ЗМІ, під російські удари потрапили об'єкти, пов’язані з американськими корпораціями Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. і Bunge. При цьому частина атак, зокрема по об'єктах Cargill і Coca-Cola, раніше публічно не висвітлювалася.

Однією з останніх стала атака на зерновий термінал американського аграрного гіганта Cargill на півдні України. Зазначається, що сім російських дронів атакували об'єкт усього за три хвилини.

Як пишуть журналісти, американські компанії намагаються не афішувати удари, побоюючись реакції інвесторів і страхових компаній. Однак у приватних розмовах представники бізнесу висловлюють стурбованість тим, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти американських інтересів в Україні.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа не засудила жодної з атак, про які повідомляла Україна. За словами джерел NYT, знайомих із переговорами, реакція Вашингтона обмежувалася лише «визнанням стурбованості». При цьому США, навпаки, просили Київ не завдавати ударів по російському нафтовому терміналу в Чорному морі, через який експортується нафта з казахстанських родовищ за участю американських компаній.

Сенаторка-демократка Jeanne Shaheen заявила NYT, що представники американських компаній в Україні переконані: атаки були навмисними. За її словами, реакція Білого дому виявилася «повною тишею».

Голова Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер вважає, що Росія намагається зірвати приплив американських інвестицій в Україну. За його словами, Москва хоче показати, що вести бізнес у країні занадто ризиковано.

Особливу увагу NYT приділяє атакам на об'єкти The Coca-Cola Company. Зокрема, під удари потрапляли електростанція і сонячна станція біля заводу Coca-Cola під Києвом. Місцева влада переконана, що метою була саме американська компанія.

Видання зазначає, що посилення атак збіглося з поглибленням економічної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Зокрема, торік Україна і США підписали угоду про преференційний доступ американських інвесторів до українського енергетичного сектору.

До слова, Російська Федерація навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні. За час повномасштабної війни постраждало 47% компаній, а у 38% загинули працівники.