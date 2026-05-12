Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах
фото: ДСНС

Під ворожі удари потрапили об'єкти, пов’язані з американськими корпораціями Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. і Bunge

Російські удари по об’єктах американських компаній в Україні стали системними, однак адміністрація президента США Дональда Трампа фактично не реагує на них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними ЗМІ, під російські удари потрапили об'єкти, пов’язані з американськими корпораціями Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. і Bunge. При цьому частина атак, зокрема по об'єктах Cargill і Coca-Cola, раніше публічно не висвітлювалася.

Однією з останніх стала атака на зерновий термінал американського аграрного гіганта Cargill на півдні України. Зазначається, що сім російських дронів атакували об'єкт усього за три хвилини.

Як пишуть журналісти, американські компанії намагаються не афішувати удари, побоюючись реакції інвесторів і страхових компаній. Однак у приватних розмовах представники бізнесу висловлюють стурбованість тим, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти американських інтересів в Україні.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа не засудила жодної з атак, про які повідомляла Україна. За словами джерел NYT, знайомих із переговорами, реакція Вашингтона обмежувалася лише «визнанням стурбованості». При цьому США, навпаки, просили Київ не завдавати ударів по російському нафтовому терміналу в Чорному морі, через який експортується нафта з казахстанських родовищ за участю американських компаній.

Сенаторка-демократка Jeanne Shaheen заявила NYT, що представники американських компаній в Україні переконані: атаки були навмисними. За її словами, реакція Білого дому виявилася «повною тишею».

Голова Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер вважає, що Росія намагається зірвати приплив американських інвестицій в Україну. За його словами, Москва хоче показати, що вести бізнес у країні занадто ризиковано.

Особливу увагу NYT приділяє атакам на об'єкти The Coca-Cola Company. Зокрема, під удари потрапляли електростанція і сонячна станція біля заводу Coca-Cola під Києвом. Місцева влада переконана, що метою була саме американська компанія.

Видання зазначає, що посилення атак збіглося з поглибленням економічної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Зокрема, торік Україна і США підписали угоду про преференційний доступ американських інвесторів до українського енергетичного сектору.

До слова, Російська Федерація навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні. За час повномасштабної війни постраждало 47% компаній, а у 38% загинули працівники.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран звинуватив США у зриві переговорів
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
13 квiтня, 01:59
Глава Білого дому стверджує, що майбутня угода з Тегераном «забезпечить безпеку Ізраїлю»
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
17 квiтня, 22:01
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
18 квiтня, 07:43
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
Іран обійшов контроль США в Перській затоці
Іранські танкери вийшли з-під блокади США: як їм це вдалося
22 квiтня, 16:22
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу
24 квiтня, 15:10
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
Трамп запевнив що припинення вогню не зірване
Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
8 травня, 01:45

Політика

Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку
Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua