Рубіо запланував візит до Італії після зіткнень Трампа з Мелоні та Папою Римським

Державний секретар Марко Рубіо цього тижня відвідає Рим для зустрічі з представниками Ватикану та міністром закордонних справ Антоніо Таян

Державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму наприкінці цього тижня. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, Рубіо має зустрітися з посадовцями Ватикану та міністром закордонних справ Антоніо Таяні. Також розглядається можливість зустрічі з Мелоні. Конфлікт між лідерами загострився минулого місяця: Мелоні назвала нападки Трампа на Папу «неприйнятними», а Трамп у відповідь висловив шок від її позиції щодо Ірану, назвавши її невмілою.

Крім того, Трамп допустив можливість скорочення американського військового контингенту в Італії, заявивши: «Італія нам ніяк не допомогла». Раніше Пентагон уже оголосив про виведення 5 тис. військових із Німеччини.

Попри це, робоча взаємодія країн зберігається – нещодавно Рим екстрадував до США хакера, якого розшукували за запитом Bloomberg.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером.