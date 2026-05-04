Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо запланував візит до Італії після зіткнень Трампа з Мелоні та Папою Римським

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо запланував візит до Італії після зіткнень Трампа з Мелоні та Папою Римським
фото: Abaca

Державний секретар Марко Рубіо цього тижня відвідає Рим для зустрічі з представниками Ватикану та міністром закордонних справ Антоніо Таян

Державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму наприкінці цього тижня. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, Рубіо має зустрітися з посадовцями Ватикану та міністром закордонних справ Антоніо Таяні. Також розглядається можливість зустрічі з Мелоні. Конфлікт між лідерами загострився минулого місяця: Мелоні назвала нападки Трампа на Папу «неприйнятними», а Трамп у відповідь висловив шок від її позиції щодо Ірану, назвавши її невмілою.

Крім того, Трамп допустив можливість скорочення американського військового контингенту в Італії, заявивши: «Італія нам ніяк не допомогла». Раніше Пентагон уже оголосив про виведення 5 тис. військових із Німеччини.

Попри це, робоча взаємодія країн зберігається – нещодавно Рим екстрадував до США хакера, якого розшукували за запитом Bloomberg. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. 

Теги: Папа Римський Дональд Трамп Італія Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Білий дім повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном – Associated Press
1 травня, 22:06
Королівське подружжя перебуває у США з державним візитом
Державна вечеря у Білому домі: що одягли Меланія та королева Камілла (фото)
29 квiтня, 03:16
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
26 квiтня, 23:59
Артисти пояснили поліції, що гроші призначені для дронів, медикаментів або авто для армії України, але на них це не подіяло
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
25 квiтня, 16:57
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
19 квiтня, 23:32
Санкції для РФ під питанням знову під питанням
Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ?
18 квiтня, 15:55
Найбільший атомний авіаносець ВМС США «Джеральд Р. Форд»
Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці
14 квiтня, 15:21
У Техасі розкритикували конгресмена за зустріч із делегацією РФ
Демократ із США зустрівся з росіянами. В окрузі політика з'явився незвичний білборд
14 квiтня, 08:51
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
10 квiтня, 21:25

Політика

Президент Польщі планує переписати Конституцію
Президент Польщі планує переписати Конституцію
«Хезболла» почала використовувати досвід України в дронах проти Ізраїлю
«Хезболла» почала використовувати досвід України в дронах проти Ізраїлю
CNN: Розкол між США та Європою стає критичним
CNN: Розкол між США та Європою стає критичним
Рубіо запланував візит до Італії після зіткнень Трампа з Мелоні та Папою Римським
Рубіо запланував візит до Італії після зіткнень Трампа з Мелоні та Папою Римським
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua