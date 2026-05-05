Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США

glavcom.ua
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у Єревані на зустрічі Європейського політичного співтовариства
фото: AP

Марк Карні зауважив, що Канада та Європа мають разом формувати нову систему з обов'язковими правилами 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні став першим главою неєвропейського уряду, запрошеним на саміт Європейського політичного співтовариства в Єревані. Цей візит закріпив прагнення Оттави поглибити зв'язки з Європою, щоб зменшити залежність від США в умовах непередбачуваної політики Дональда Трампа. Європейські лідери привітали Карні як представника країни-однодумця, що фактично робить Канаду «почесним членом» європейської спільноти. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Виступаючи на саміті, канадський прем'єр зауважив, що сучасний світовий порядок потребує відновлення, і це має відбутися за участю держав, які готові брати на себе більше відповідальності за стабільність. Він натякнув на деструктивну роль США, зазначивши, що деякі країни використовують економічну інтеграцію як зброю. Карні підкреслив, що Канада та Європа мають разом формувати нову систему, де правила будуть обов'язковими для всіх.

На тлі рішень Білого дому про виведення військ із Німеччини та запровадження нових тарифів на європейські авто, Оттава та Брюссель шукають альтернативні шляхи безпеки. Карні оголосив про внесок у розмірі 270 млн канадських доларів до програми НАТО для екстреної військової допомоги Україні. Також він закликав союзників посилювати власну обороноздатність, не покладаючись виключно на американські ресурси.

Економічна стратегія Канади зараз спрямована на диверсифікацію. Окрім зближення з ЄС у сферах енергетики та штучного інтелекту, Карні намагається знайти баланс у відносинах із Китаєм, що вже викликало критику з боку адміністрації Трампа. Щоб захистити внутрішній ринок від американського тиску, уряд Канади виділив 1,5 млрд доларів допомоги галузям, які найбільше постраждали від мит США. Попри вимоги Вашингтона щодо поступок, Карні заявив, що не поспішатиме підписувати нову торговельну угоду на невигідних для Канади умовах.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запуск державного інвестиційного фонду, аналогічного до тих, що існують у великих нафтовидобувних країнах на кшталт Норвегії. 

Головною метою створення суверенного фонду добробуту є зменшення економічної залежності Оттави від Вашингтона на тлі торговельної війни з адміністрацією президента Трампа. Фонд фокусуватиметься на масштабних внутрішніх проектах: розбудові портів, трубопроводів, ядерної енергетики та високошвидкісних залізниць.

Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США
