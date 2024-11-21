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Кандидат Трампа на пост генпрокурора зняв свою кандидатуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидат Трампа на пост генпрокурора зняв свою кандидатуру
Кандидат у генпрокурори США Метт Гетц
фото з відкритих джерел

Метт Гетц заявив, що для нього велика честь те, що Дональд Трамп номінував його очолити Міністерство юстиції

Конгресмен від Флориди Метт Гетц відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора. Про це він написав у X.

Політик зазначив, що вчора мав «чудові зустрічі» з сенаторами та цінує їхні вдумливі відгуки і «неймовірну підтримку багатьох з них». 

«Хоча імпульс був сильним, очевидно, що моє обрання несправедливо відвертало увагу від критично важливої роботи з переходу адміністрації Трампа/Венса. Не можна витрачати час на непотрібну затяжну сутичку у Вашингтоні, тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора», – зазначив він.

Гейц додав, що залишається «повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії».

«Для мене назавжди залишиться честю, що президент Трамп номінував мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку», – зазначив Гейц.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп закликає сенаторів від Республіканської партії спробувати заблокувати плани демократів щодо затвердження більшої кількості суддів у федеральних судах до його інавгурації.

Як повідомлялося, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

До слова, зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

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Теги: США вибори у США Дональд Трамп Генпрокурор

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