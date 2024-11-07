Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом
Зеленський зателефонував Трампу
Колаж: glavcom.ua

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону із переможцем виборів у США Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. Про це повідомляється з посиланням на пост президента у соцмережі Х (колишній Twitter).

«У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом і привітала його з його історичною переконливою перемогою - його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу», – повідомив президент.

Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та «розвивати нашу співпрацю».

«Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для миру та для справедливого світу», – додав глава держави.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис український лідер опублікував у соцмережі Х.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Колумбія Флорида Володимир Зеленський президент соцмережі вибори у США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутнє українців у наших руках
Доля України у руках українців
Вчора, 20:15
ЗСУ втрачають території через інтенсивні обстріли КАБами
Ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ
3 листопада, 15:17
Європейські чиновники вважають, що пріоритети США будуть зосереджені не на Європі, незалежно від переможця президентських виборів
Європу чекають складні часи незалежно від результатів виборів у США – AP
31 жовтня, 12:40
Олівер Варгеї розповів про вступ України до ЄС
Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни
30 жовтня, 19:43
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зустрівся із Андрієм Сибігою
До Києва прибув очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро
19 жовтня, 10:30
Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
18 жовтня, 09:09
У жовтні в Україні годинники переведуть востаннє
Україна переходить на зимовий час: коли переводять годинники
15 жовтня, 06:35
Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців
Базова військова підготовка і криза ідеології
10 жовтня, 14:12
Наразі в Україні підприємства купують електроенергію, як вироблену з чистих джерел
Механізм гарантій походження електроенергії потребує податкових стимулів – Гарпок
8 жовтня, 12:33

Політика

Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа
Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа
Байден привітав Трампа з перемогою на виборах
Байден привітав Трампа з перемогою на виборах
Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Як Трамп надурив «Сімпсонів». Про вибори в США з несподіваного боку
Як Трамп надурив «Сімпсонів». Про вибори в США з несподіваного боку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
76K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
19K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
13K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:15
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Вчора, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Вчора, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Вчора, 05:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua