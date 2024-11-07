Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону із переможцем виборів у США Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. Про це повідомляється з посиланням на пост президента у соцмережі Х (колишній Twitter).

«У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом і привітала його з його історичною переконливою перемогою - його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу», – повідомив президент.

Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та «розвивати нашу співпрацю».

«Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для миру та для справедливого світу», – додав глава держави.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис український лідер опублікував у соцмережі Х.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.