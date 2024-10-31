Хто лідирує у виборчих перегонах у США: нове опитування

Опитування свідчить, що Дональд Трамп лідирує в таких штатах, як Джорджія та Арізона

51% виборців Джорджії підтримують Трампа, тоді як 46% Гарріс

Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і American Thinker.

«У зв’язку з наближенням дня виборів колишній президент Дональд Трамп лідирує в таких штатах, як Джорджія та Аризона, а віцепрезидентка Камала Гарріс залишається попереду в Нью-Мексико», – йдеться у результатах опитуванні.

Зазначається, що якби вибори відбулися сьогодні, то 51% виборців Джорджії проголосували за Трампа, тоді як 46% проголосували б за Гарріс.

«В Арізоні 53% білих, 22% темношкірих виборців, 38% латиноамериканців і 60% представників інших меншин проголосували б за Трампа, тоді як 43% білих, 66% темношкірих виборців, 58% латиноамериканців і 30% інші меншини проголосували б за Гарріс», – свідчить опитування.

У Нью-Мексико 47% виборців підтримують Гарріс, тоді як 46% Трампа.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.