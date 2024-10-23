Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Трамп назвав винного

Кандидат у президенти США від республіканців назвав витік даних «поганим явищем»

Нещодавно стався витік секретних документів, у яких йдеться про підготовку Ізраїлю до можливого удару по Ірану. Дональд Трамп звинуватив у цьому адміністрацію чинного президента США Джо Байдена. Про це повідомляє The Times of Israel.

Кандидат у президенти США від республіканців назвав цей інцидент «поганим явищем».

«Ви можете собі уявити, щоб хтось це робив? Це ворог. Я думаю, що це можливо, ворог зсередини. Ми просто не можемо більше зазнавати цієї некомпетентності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф «цілком таємно» та призначені лише для США та їхніх союзників з групи «П’яти очей» (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).

Згодом речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Пентагон співпрацює з правоохоронними органами, які проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних.