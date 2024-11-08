Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах

Під час першого терміну Трампа тисячі шукачів притулку втекли до Канади, щоб подати заяви на отримання статусу біженця

Як пише Reuters, Трамп повернувся до влади частково через обіцянки виселення мігрантів із США

Канадська поліція готується до напливу шукачів притулку. Це пов'язано з тим, що американці почали переїжджати з США після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп повернувся вдруге до Білого дому частково через обіцянки здійснити найбільшу депортацію в історії Америки. Сержант королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є зауважив, що поліція готувалася до цього місяцями.

«Кілька місяців тому ми знали, що маємо розпочати підготовку плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він прийде до влади, а тепер він прийде за кілька місяців, це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду», – сказав він.

Пуар'є наголосив, що у найгіршому випадку люди будуть перетинати кордон у великих кількостях скрізь. «Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати», – пояснив сержант.

Reuters зазначає, що коли Трамп уперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі шукачів притулку перетнули Канаду між офіційними пунктами перетину кордону, щоб подати заяви на отримання статусу біженця.

Водночас захисники іммігрантів пояснюють, що люди, які переїжджають із США, щоб подати заяви про біженство, повинні пробратися непоміченими та ховатися протягом двох тижнів, перш ніж шукати притулку.

«Коли ви не створюєте законних шляхів або коли ви створюєте лише шляхи, де людям доводиться робити неможливе, щоб отримати безпеку, ви знаєте, що, на жаль, люди намагатимуться зробити неможливе», – сказав директор Центру для біженців у Монреалі Абдулла Дауд.

Нагадаємо, Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з Росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть. При цьому ті заявки, які були подані до дати закриття програми, ще обробляються, і відповідні кандидати можуть скористатися різними тимчасовими дозволами, поки чекають на остаточне рішення.

Раніше стало відомо, що Канада може скасувати програму для прийому українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не буде продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців. Міністр розповів, що «не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевим терміном».