Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах
Під час першого терміну Трампа тисячі шукачів притулку втекли до Канади, щоб подати заяви на отримання статусу біженця
фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, Трамп повернувся до влади частково через обіцянки виселення мігрантів із США

Канадська поліція готується до напливу шукачів притулку. Це пов'язано з тим, що американці почали переїжджати з США після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп повернувся вдруге до Білого дому частково через обіцянки здійснити найбільшу депортацію в історії Америки. Сержант королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є зауважив, що поліція готувалася до цього місяцями.

«Кілька місяців тому ми знали, що маємо розпочати підготовку плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він прийде до влади, а тепер він прийде за кілька місяців, це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду», – сказав він.

Пуар'є наголосив, що у найгіршому випадку люди будуть перетинати кордон у великих кількостях скрізь. «Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати», – пояснив сержант.

Reuters зазначає, що коли Трамп уперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі шукачів притулку перетнули Канаду між офіційними пунктами перетину кордону, щоб подати заяви на отримання статусу біженця.

Водночас захисники іммігрантів пояснюють, що люди, які переїжджають із США, щоб подати заяви про біженство, повинні пробратися непоміченими та ховатися протягом двох тижнів, перш ніж шукати притулку.

«Коли ви не створюєте законних шляхів або коли ви створюєте лише шляхи, де людям доводиться робити неможливе, щоб отримати безпеку, ви знаєте, що, на жаль, люди намагатимуться зробити неможливе», – сказав директор Центру для біженців у Монреалі Абдулла Дауд.

Нагадаємо, Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з Росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть. При цьому ті заявки, які були подані до дати закриття програми, ще обробляються, і відповідні кандидати можуть скористатися різними тимчасовими дозволами, поки чекають на остаточне рішення.

Раніше стало відомо, що Канада може скасувати програму для прийому українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не буде продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців. Міністр розповів, що «не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевим терміном».

Читайте також:

Теги: Канада Дональд Трамп вибори у США мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіс держсекретаря штату надсилає молоді сповіщення, оскільки зумери часто не відповідають на дзвінки та з ними важче зв’язатися
На виборах у США анульовано тисячі голосів. Молодь не змогла поставити підписи у бюлетенях
Вчора, 18:30
Перемога Трампа на виборах та її наслідки стане основною темою саміту у Будапешті
Названо ключові теми саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті
6 листопада, 17:02
Україна отримала від Канади спецмашини
Канада передала Україні евакуаційні машини LAV 6
28 жовтня, 01:46
Трамп відзначився дивною заявою
Трамп заявив, що у школах без дозволу батьків дітям міняють стать – CNN
27 жовтня, 03:46
Трамп пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки для американців
Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах – Goldman Sachs
23 жовтня, 15:41
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги
22 жовтня, 14:39
Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року
Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал
17 жовтня, 20:45
Канада вислала дипломатів з Індії
Канада вислала дипломатів Індії після обвинувачення їх у вбивстві
15 жовтня, 04:58
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловився про війну в Україні
Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування
11 жовтня, 20:52

Соціум

Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах
Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах
Родичі загиблих окупантів зраділи ліквідації російського генерал-майора Клименка
Родичі загиблих окупантів зраділи ліквідації російського генерал-майора Клименка
The Guardian: Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів
The Guardian: Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів
Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа
Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа
Українські виробники зброї переносять виробництво за кордон – Le Figaro
Українські виробники зброї переносять виробництво за кордон – Le Figaro
У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 
У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
30K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7785
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
4690
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
4594
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua