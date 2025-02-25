Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на €200 млн

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш: Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща, як країна, «була лідером у допомозі», коли мова йшла про військову підтримку

Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні: його вартість становитиме €200 млн. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Главком» з посиланням на РАР.

«Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати. Я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тис. солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері», – зазначив Косіняк-Камиш.

Політик наголосив, що Польща, як країна, «була лідером у допомозі», коли мова йшла про військову підтримку.

«Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, коли я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми доставили все, що було можливо», – додав польський міністр.

Косіняк-Камиш зазначив, що «стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні».

Раніше стало відомо, що польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Puls Biznesu.

Станом на 2024 рік Польща надала Україні 24,4 тис. терміналів, які виробляє компанія SpaceX. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що у листопаді було замовлено нову партію, яка поступово надходить в Україну.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що саміти ЄС – США та ЄС – Україна не будуть проводити в Польщі, як планувалось раніше. Заяву Дуди цитує канцелярія президента Польщі, повідомляє «Главком».

Сам Дуда про це повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі. «Я шкодую, що саміти ЄС – США та ЄС – Україна в Польщі були скасовані», – зазначив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Політики обговорили поточні події та майбутні кроки.