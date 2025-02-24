На кордоні з Польщею митники виявили 355 каратів ймовірних діамантів

Митники знайшли діаманти у підлозі автобуса

У пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, митники знайшли у вузькій конструктивній порожнині транспорту.

фото: Facebook/Державна митна служба України

фото: Facebook/Державна митна служба України

«У згортку містилися 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого за протоколом про порушення митних правил товару склала 191 грам. В упакуванні також була інформація з маркуванням про прозорість/чистоту, розміри, якість огранки та навіть QR-коди з посиланням на авторитетне джерело Гемологічного інституту у США, що видає сертифікати якості міжнародного зразка на діаманти», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна маса партії діамантів – близько 355 каратів. Наразі призначили експертизу, аби підтвердити дорогоцінність та визначити вартість каміння.

фото: Facebook/Державна митна служба України

Стосовно водія автобуса порушили адміністративну справу за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товару з приховуванням від митного контролю).

За результатами експертизи перед правоохоронцями додатково порушать питання про відкриття кримінального провадження за ст. 201-3 Кримінального кодексу (контрабанда товару).

До слова, у Якутії було знайдено найбільший за останні десять років діамант масою 390,7 карата.