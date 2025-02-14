Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 15-16 лютого

15 лютого Київський академічний театр «Берегиня» запрошує на битви гарему «Роксолана. Сходження зірки»

Протягом вихідних 15-16 лютого у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Зокрема, у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків продовжує працювати виставка «Відвага нації». Київський академічний театр «Золоті ворота» запрошує 16 лютого переглянути життєву комедію «Бери од жизні всьо».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві цими вихідними.

Зміст

Театри

15 лютого – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

15 лютого – вистава «HA*L*T». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

16 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;

16 лютого – вистава «Син». Драма;

16 лютого – вистава «Жіноча логіка». Комедія.

15 лютого – вистава «Був собі Пес», пастораль.

Дитячий простір «У світі казок»

15 лютого – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

15 лютого – «Летюча миша»;

16 лютого – «Скрипаль на даху».

15 лютого – вистава актора Петра Миронова «Врубель»;

15, 16 лютого – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

16 лютого – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

15 лютого – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки;

16 лютого – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія.

16 лютого – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка».

15 лютого – битви гарему «Роксолана. Сходження зірки»;

16 лютого – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня».

15 лютого – «Солом’яний Бичок»;

15 лютого – «Енеїда».

15 лютого – вистава, якщо б квіти могли говорити «Люби мене не покинь»;

16 лютого – вистава, життєва комедія «Бери од жизні всьо».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродились» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

15 лютого – екскурсія-маршрут «Хроніка подій».

до 1 червня – перша ретроспективна виставка Любові Панченко «Всесвіт Любові»;

до 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

15 лютого – «Кавові історії Грушевських», імпреза в салоні Дому Грушевських;

16 лютого – «Баран-баран-буц»: онлайн-майстер-клас із забавлянок для дітей до 2 років за працями Марка Грушевського та його послідовників;

до 28 лютого – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

до 28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

15 лютого – концерт до Дня закоханих;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

15 лютого – лекція В. Станової «Київ у коханні»;

до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

15–28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;

15, 16 лютого – концерт Національної філармонії України;

до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

до 20 лютого – фотовиставка «Проєкт Андрія Котлярчука»;

до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара».

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення музею;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. із колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 березня – «Світ, в якому я живу». Живопис, графіка, витинанка Василя Корчинського;

15 лютого – кураторська екскурсія виставкою в межах виставкового проєкту «70: вчора, сьогодні, завтра»;

16 лютого – екскурсія-гра «Мапа світів Марії Примаченко» для відвідувачів молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».

15 лютого – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Гетьманщина як форма державного устрою»;

15 лютого – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Квітковий свічник»;

до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

15 лютого – лекція «Анатоль, син Галактики», присвячена 130-річчю з дня народження видатного художника А. Петрицького;

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

15–24 лютого – перша персональна виставка малюнків юного київського художника Локі Камінського «Лиливату»;

15–16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук.

15 лютого – літературно-вокальна програма «Ліричний стан душі моєї». Участь беруть студенти НМАУ ім. П. І. Чайковського. У програмі: вокальна лірика світових та українських композиторів;

16 лютого – вокальний концерт у онлайн- та офлайн-форматах, присвячений 100-річчю від дня народження видатної української співачки та педагога Є. І. Чавдар. Участь беруть учні КДМЛ ім. М. В. Лисенка. У програмі вокальні твори та арії з опер відомих композиторів.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

15 лютого – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

впродовж лютого – експонування виставки «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника. Під керуванням директорки Валентини Бочковської;

впродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

16 лютого – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

до 18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);

15 лютого – 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

15 лютого – «Контрольний постріл»;

16 лютого – «Поцілуй мене, Мерилін».

16 лютого – концерт Є. Ліпітюк (сопрано), Р. Смоляр (бас), квартет гітаристів. Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

15–16 лютого – виставка «Відвага нації»;

15, 16 лютого – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

15, 16 лютого – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;

16 лютого – концерт Євгена Громова «Лятошинський і його школа».

15 лютого – кураторська екскурсія Олени Боримської виставкою «Всесвіт Володимира Микити».

15, 16 лютого – вініловий доробок народного артиста України Анатолія Соловʼяненка. Прослуховування колекції платівок.

15, 16 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;

15, 16 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

15 лютого – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;

15 лютого – родинна субота в музеї. Мистецькі майстер-класи. Екскурсії. Лекція «Любовні історії суворої людини» (о 15:00 у відділі авіації і космонавтики);

15 лютого – оглядові та тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

15 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;

15 лютого – Лесине коло суботньої поезії. Літературно-музична вітальня Helen Kalm;

16 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.

15 лютого – виставка-інформування «Що об’єднує українців» (до Дня єднання в Україні).

15–16 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

16 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

16 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

15 лютого – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: зустріч із письменницею Оленою Демір та обговорення її книги «Анфілада».

16 лютого – майстер-клас «Подаруй часточку любові», виготовлення листівок для Захисників та Захисниць України.

15 лютого – клуб «Червона калинонька», «Масляну святкували, люту зиму проводжали».

15–16 лютого – триває виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

16 лютого – зустріч зі старшим науковим співробітником Музею історії Десятинної церкви Андрієм Чекановським з теми «Історія геральдики українських земель».

15–16 лютого – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля».

16 лютого – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

16 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

15–16 лютого – триває виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.