Казахстан не бажає допомагати Росії обходити санкції

В МЗС Казахстану зазначають, що Росія «з розумінням» ставиться до такої позиції

В республіці вживають всіх необхідних заходів, щоб не потрапити під вторинні санкції, заявили в МЗС Казахстану

Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій. Про це заявив заступник глави МЗС республіки Роман Василенко, пише російське видання MoscowTimes.

«Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб нашу територію використовували для обходу санкцій», - заявив Василенко.

Василенко підкреслив, що у Казахстані вживають усіх необхідних заходів для того, щоб обходу санкцій не відбувалося, оскільки республіка «не бажає введення вторинних санкцій». За його словами, позиція Астани «відома і зрозуміла» всім зацікавленим сторонам, і до неї з розумінням ставляться як у Росії, так і на Заході.

Він назвав двосторонні відносини між Казахстаном і Росією «дуже різноманітними», зауваживши, що між країнами немає проблем, однак існують «різні питання».

Нагадаємо, раніше після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни.