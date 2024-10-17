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Росія обмежила імпорт з Казахстану, коли той відмовився вступати в БРІКС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія обмежила імпорт з Казахстану, коли той відмовився вступати в БРІКС
Казахстан відмовився від вступу у БРІКС
фото з відкритих джерел

Росіяни заявляють, що в овочах, які раніше імпортувались із Казахстану, раптово завелись бактерії, комахи та інші шкідники

Після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, Россільгоспнагляд запровадив обмеження на ввезення до Росії казахських помідорів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці. Російські посадовці заявляють, що протягом цього року 215 разів виявляли «карантинні об'єкти» у сільськогосподарській продукції з Казахстану. Йдеться про комах, бактерії та бур'яни.

Представники Россільгоспнагляду стверджують, що неодноразово попереджали Міністерство сільського господарства Казахстану про ці порушення і вимагали вжити заходів, але, за їхніми словами, казахська сторона продовжувала видавати сертифікати на заражену продукцію.

«Заборона була введена на тлі інформації про відмову президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва приєднатися до БРІКС», – підкреслює The Moscow Times.

Нагадаємо, днями прес-секретар президента Казахстану повідомив, що країна справді отримала запрошення вступити в міжнародний блок БРІКС, але поки що вважає за краще утриматися від подання заявки на вступ.

У другій половині жовтня в Росії відбудеться саміт країн БРІКС, куди запрошено і представників країн-кандидатів на вступ. За останні місяці таке бажання виявили кілька держав, включаючи, наприклад, Туреччину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями. 

До слова, радикальне угруповання «Талібан», яке захопило владу в Афганістані, скерувало Москві заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС, який організують у російському місті Казань.

Нагадаємо, 3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані було ухвалено спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китаєм. Згідно з пунктом 4.5 декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

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Теги: обмеження запрошення Талібан БРІКС Россільгоспнагляд імпорт саміт росія

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