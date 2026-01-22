Головна Світ Політика
search button user button menu button

Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Келлог сподівається на хороший результат мирних переговорів
фото: скриншот з відео

Колишній спецпосланець США підкреслив, що саме найближчі місяці є критичними

Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог вважає, що війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час дискусії «Україна: майбутнє на передовій» в Давосі.

«Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашому боці, а не на російському», – сказав Келлог.

Колишній спецпосланець США підкреслив, що саме найближчі місяці є критичними. За його словами, українська армія здатна повністю зупинити росіян.

Келлог також висловив сподівання на позитивний підсумок мирних переговорів, зазначивши, що вони, ймовірно, наближаються до завершальної стадії та на шляху до миру.

Раніше американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна. Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику.

Читайте також:

Теги: війна переговори форум в давосі Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нічні удари по енергосистемі показують просте
Економіка нічних обстрілів
27 грудня, 2025, 19:24
Глава польського уряду наголосив на необхідності гарантій безпеки у разі територіальних поступок
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
30 грудня, 2025, 18:19
Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ не зрозуміє важливості миру
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
15 сiчня, 17:45
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
23 грудня, 2025, 09:13
Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
28 грудня, 2025, 21:27
Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть»
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
4 сiчня, 21:16

Політика

Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни
Віткофф заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але спірним є одне питання
Віткофф заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але спірним є одне питання
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
Віткофф анонсував візит до Києва
Віткофф анонсував візит до Києва
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua