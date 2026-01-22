Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні

Колишній спецпосланець США підкреслив, що саме найближчі місяці є критичними

Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог вважає, що війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час дискусії «Україна: майбутнє на передовій» в Давосі.

«Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашому боці, а не на російському», – сказав Келлог.

Колишній спецпосланець США підкреслив, що саме найближчі місяці є критичними. За його словами, українська армія здатна повністю зупинити росіян.

Келлог також висловив сподівання на позитивний підсумок мирних переговорів, зазначивши, що вони, ймовірно, наближаються до завершальної стадії та на шляху до миру.

Раніше американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна. Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику.