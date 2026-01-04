Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України

Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть»

Президент оголосив про підготовку до двох сценаріїв: дипломатичного або переходу до жорсткої активної оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів – дипломатія чи активна оборона. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 4 січня.

Зеленський анонсував серію дипломатичних зустрічей у Європі наступного тижня.

«Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо», – сказав він.

Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.