Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ не зрозуміє важливості миру
Джерело: faktor.bg

Російський диктатор звинуватив Україну в ігноруванні інтересів Росії

Президент Росії Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомляють росЗМІ, Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ не зрозуміє важливості миру. «Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей», – заявив глава Кремля.

Також Путін сказав, що для досягнення миру треба повернутися до обговорення пропозицій Росії щодо нової «архітектури безпеки». «Криза навколо України – прямий наслідок ігнорування інтересів Росії, створення загроз російській безпеці», – додав він.

Раніше «Главком» писав про те, що росіяни дедалі більше відчувають наслідки того, що Кремль надає пріоритет російській оборонно-промисловій базі (ОПБ). Посилення тиску Заходу та продовження бойових дій змусять російського диктатора Володимира Путіна обирати між війною та рівнем життя росіян.

Повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін намагається не викликати ворожості з боку США, прагнучи домогтися сприятливого результату в Україні. Це одна з головних причин, чому глава Кремля не висловився публічно про операцію США у Венесуелі та захоплення танкера з російським прапором американськими військовими.

Нагадаємо, що російський лідер Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років.

Теги: війна путін Москва погрози перемир'я

