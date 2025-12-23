На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою

Зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах Хмельницького

Російська терористична армія 23 грудня вдарила по Хмельницькій області. Внаслідок чого загинула людина, зафіксовано перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«​Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким. ​Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням. ​Атака триває! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть своє життя», – йдеться у повідомленні.

«Хмельницькводоканал» додає: «У зв’язку з відсутністю електропостачання, зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста. Наразі енергетики працюють над відновленням електроживлення та переключенням обладнання на резервні джерела».

Нагадаємо, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Також у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Водночас на території Житомирської області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Зокрема, у постраждалих районах Одещини зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.