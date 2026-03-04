Головна Світ Політика
Китай заявив про готовність до діалогу зі США, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Китай заявив про готовність до діалогу зі США, але є нюанс
Китай окреслив «червоні лінії» у відносинах зі США
фото: AP

Пекін закликав Вашингтон поважати суверенітет інших держав напередодні можливого саміту Трампа і Сі

Китай заявив про готовність підтримувати комунікацію зі Сполученими Штатами на всіх рівнях, але наголосив на наявності власних «червоних ліній». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами представника китайського парламенту, Пекін прагне стабілізувати відносини зі США, однак не відмовиться від принципових позицій у питаннях суверенітету та національної безпеки.

«Жодна країна не має права контролювати міжнародні справи, диктувати долю інших держав або монополізувати переваги розвитку, тим більше діяти на світовій арені так, як їй заманеться», – заявив чиновник під час пресконференції.

Він також наголосив, що Китай розраховує на взаємну повагу у відносинах зі США. «Китай має власні принципи та червоні лінії і, як завжди, рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», – додав він.

У Пекіні заявили, що діалог між двома державами залишається важливим елементом стабільності міжнародної системи. Китай закликав Конгрес США більш «об’єктивно» оцінювати китайську політику та сприяти покращенню двосторонніх відносин.

Заяви пролунали напередодні відкриття щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників – головного політичного форуму країни, на якому визначаються економічні та політичні пріоритети КНР на рік.

Нагадаємо, що Китай намагається стримати Тегеран, аби той не перекривав Ормузьку протоку. Пекін, який є найбільшим покупцем іранської нафти, побоюється глобального економічного колапсу.

