Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії

У 15 річницю агресії Росії проти Грузії прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі не сказав ні слова про те, що потрібно покарати Росію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в день 15-ї річниці з моменту початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону зробив нові заяви про майбутнє країни. Він нічого не сказав про покарання Росії, проте заявив, що хоче «мирно воз’єднати Грузію».

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Гарібашвілі заявив, російська агресія призвела до великих людських втрат, потоку біженців в інші країни, а також позбавила Грузію частини територій. Це є головним викликом для країни та її суверенітету. Тим самим, від вирішення цього питання залежить подальший розвиток Грузії.

«Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять наших героїчних солдатів і військових, які загинули у війні. Уряд відданий ідеї мирного відновлення територіальної цілісності та об'єднання країни. Нами керує непохитна віра в те, що мирна, об'єднана, сильна, розвинена Грузія – це найкраща перспектива для грузинів, осетинців, абхазців і всіх, хто живе в нашій країні, і ми робимо все для того, щоб якнайшвидше втілити це в життя», – заявив Іраклі Гарібашвілі.

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Прем'єр-міністр Грузії не уточнив, яким чином планує «мирно відновити» територіальну цілісність Грузії. Російські окупанти неодноразово заявляли, що вважають окуповані регіони країни «своїми», а нещодавній скандал навколо круїзного лайнера із російськими пропагандистами, який прибув до Батумі, не сприяє «мирному рішенню»: тоді росіяни заявляли, що «Абхазія – частина Росії», і пишалися тим, що увійшли на територію Грузії із танками у 2008 році.

15 років тому, 8 серпня 2008 року, Росія з «примусом до миру» вторглася у Грузію. Приводом для цього стала підтримка Росією сепаратистів в Абхазії та Південній Осетії.

Попри те, що Іракли Гарібашвілі згадує, що саме російська агресія призвела до окупації частини Грузії, він заявляє про бажання мирно вирішити конфлікт – тобто погодитися на умови Росії, адже окупанти ніколи не виявляли серйозних намірів залишити території Грузії. Окрім цього, Гарібашвілі взагалі не говорить про покарання Росії й диктатора Путіна та Дмитра Медведєва, який був президентом РФ, коли країна вторглася у Грузію.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі написав пост у день річниці вторгнення Росії в Грузію скріншот

Нагадаємо, що раніше прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі поскаржився на Україну за втручання й підтримку протестів. Він розкритикував президента України Зеленського за підтримку активістів, які виступали проти прийняття скандального законопроєкту в Грузії.

До слова, Гарібашвілі також звинувачував Україну в бажанні перекинути війну на території Грузії. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.