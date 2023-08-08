Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
Іраклі Гарібашвілі наголосив, що хоче «мирно воз’єднати Грузію»
фото з відкритих джерел

У 15 річницю агресії Росії проти Грузії прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі не сказав ні слова про те, що потрібно покарати Росію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в день 15-ї річниці з моменту початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону зробив нові заяви про майбутнє країни. Він нічого не сказав про покарання Росії, проте заявив, що хоче «мирно воз’єднати Грузію».

Гарібашвілі заявив, російська агресія призвела до великих людських втрат, потоку біженців в інші країни, а також позбавила Грузію частини територій. Це є головним викликом для країни та її суверенітету. Тим самим, від вирішення цього питання залежить подальший розвиток Грузії.

«Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять наших героїчних солдатів і військових, які загинули у війні. Уряд відданий ідеї мирного відновлення територіальної цілісності та об'єднання країни. Нами керує непохитна віра в те, що мирна, об'єднана, сильна, розвинена Грузія – це найкраща перспектива для грузинів, осетинців, абхазців і всіх, хто живе в нашій країні, і ми робимо все для того, щоб якнайшвидше втілити це в життя», – заявив Іраклі Гарібашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії не уточнив, яким чином планує «мирно відновити» територіальну цілісність Грузії. Російські окупанти неодноразово заявляли, що вважають окуповані регіони країни «своїми», а нещодавній скандал навколо круїзного лайнера із російськими пропагандистами, який прибув до Батумі, не сприяє «мирному рішенню»: тоді росіяни заявляли, що «Абхазія – частина Росії», і пишалися тим, що увійшли на територію Грузії із танками у 2008 році.

15 років тому, 8 серпня 2008 року, Росія з «примусом до миру» вторглася у Грузію. Приводом для цього стала підтримка Росією сепаратистів в Абхазії та Південній Осетії.

Попри те, що Іракли Гарібашвілі згадує, що саме російська агресія призвела до окупації частини Грузії, він заявляє про бажання мирно вирішити конфлікт – тобто погодитися на умови Росії, адже окупанти ніколи не виявляли серйозних намірів залишити території Грузії. Окрім цього, Гарібашвілі взагалі не говорить про покарання Росії й диктатора Путіна та Дмитра Медведєва, який був президентом РФ, коли країна вторглася у Грузію.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі написав пост у день річниці вторгнення Росії в Грузію
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі написав пост у день річниці вторгнення Росії в Грузію
скріншот

Нагадаємо, що раніше прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі поскаржився на Україну за втручання й підтримку протестів. Він розкритикував президента України Зеленського за підтримку активістів, які виступали проти прийняття скандального законопроєкту в Грузії.

До слова, Гарібашвілі також звинувачував Україну в бажанні перекинути війну на території Грузії. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.

Читайте також: 15-річчя агресії Росії проти Грузії: як реакція Європи заохотила Путіна напасти на Україну
Теги: Грузія війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі говорять, що в цьому році виборів не може бути, як і до кінця воєнного стану
Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
5 серпня, 19:03
Михайло захищав Україну у найгарячіших точках
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Михайла Нусера, який мріяв побачити сина
23 липня, 09:00
Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється
«Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині
19 липня, 08:12
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
19 липня, 17:45
17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі
Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
20 липня, 10:38
Родина Асада має нерухомість у постраждалій від атак «Москві-сіті» – Washington Post
Родина Асада має нерухомість у постраждалій від атак «Москві-сіті» – Washington Post
4 серпня, 07:23
Владислав народився 21 березня 2002 року в селі Михайлівка-Рубежівка
Під Бахмутом загинув 21-річний хокеїст Владислав Лихошва
4 серпня, 11:45
Російські ракети, які під час ракетної атаки 5 серпня заходили в повітряний простір України з Білорусі, були запущені на території Росії
Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі
Вчора, 11:22
За словами Залужного, оборона ЗСУ наразі стійка, а українські військові докладають максимум зусиль
Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу
Вчора, 19:33

Політика

Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат
Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
15-річчя агресії Росії проти Грузії: як реакція Європи заохотила Путіна напасти на Україну
15-річчя агресії Росії проти Грузії: як реакція Європи заохотила Путіна напасти на Україну
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
Яким буде фінал війни в Україні? Відповідь німців шокувала соціологів
Яким буде фінал війни в Україні? Відповідь німців шокувала соціологів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
24K
Це не деколонізація, а самообман
17K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
4854
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
4843
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
4822
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»

Новини

Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту