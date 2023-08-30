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Уряд Грузії не дозволив президентці відвідати Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд Грузії не дозволив президентці відвідати Україну
фото з відкритих джерел

Уряд Грузії підтвердив, що не дав дозволу президентці Саломе Зурабішвілі відвідати Україну 22-24 серпня

Уряд Грузії не дозволив президентці Саломе Зурабішвілі здійснити низку робочих візитів. Про це з посиланням на адміністрацію уряду повідомляє видання «Грузія Online».

Її візит до України, запланований з 22 по 24 серпня, було скасовано. Також були анульовані її візити до інших країн, зокрема до Швейцарії (16 вересня), Польщі (2-3 жовтня), Бельгії (4-6 жовтня), Данії (з 31 жовтня по 2 листопада) та Об'єднаних Арабських Еміратів (1-2 грудня).

Також було відмовлено в офіційних візитах до Німеччини, 27-29 вересня до Болгарії, 10-12 грудня до Чехії та 18-20 грудня до Ізраїлю.

Нагадаємо, відповідно до Конституції Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду, оскільки здійснення зовнішньої політики країни - це повноваження уряду.

Раніше повідомлялося, що Грузія пропустила на свою територію шістьох громадян України, серед яких п’ятеро – колишні в’язні, яких Росія насильно вивезла з окупованої частини Херсонщини. 

Також Грузія впроваджує обмеження на експорт та реекспорт автомобілів до Росії та Білорусі відповідно до санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

До слова, голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статусу кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року.

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Теги: росія експорт полон партії Грузія президент Саломе Зурабішвілі

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