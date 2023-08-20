Зеленський сів за штурвал F-16 (відео)

Президент «протестував» винищувач у Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин військової авіабази в нідерландському Ейндговені сів у кабіну F-16. Відповідне відео оприлюднив його прессекретар Сергій Нікіфоров.

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«Володимир Зеленський піднявся в кабіну пілота одного з винищувачів та ознайомився з обладнанням», – інформує Офіс президента.

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Раніше, у День Повітряних сил Збройних Сил України президент випробував симулятор, переданий Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16. На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості. Володимир Зеленський влучив в одну з віртуальних мішеней – Ту-95.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.