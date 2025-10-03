Головна Світ Політика
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому

ХАМАС виявив готовність прийняти план президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Газі, але лише за умови внесення кількох значних змін. Джерела та аналітики повідомляють, що угруповання, ймовірно, використає цей план як основу для подальших переговорів, хоча головною перепоною залишається вимога про роззброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Трамп встановив термін у «три-чотири дні» для відповіді від ХАМАС, вимагаючи чіткої реакції на свій план, який має на меті завершити дворічну війну та забезпечити міжнародне управління Газою. Політологи вважають, що ХАМАС опиняється між «поганим і найгіршим» варіантом, і навіть якщо угруповання погодиться, воно вимагатиме змін, особливо щодо роззброєння, що є каменем спотикання.

План Трампа передбачає вимогу до ХАМАСу звільнити всіх ізраїльських заручників протягом 72 годин, а також поступове виведення ізраїльських військ. Це є важливим моментом для ХАМАС, оскільки він потребує гарантій, що Ізраїль не здійснить анексії або окупації Газу.

Пропозиція Трампа також передбачає звільнення понад 1000 палестинських в'язнів, що для ХАМАС є значною перемогою. Однак вимога щодо роззброєння стає неприйнятною для частини угруповання, адже збройна боротьба є основною частиною його ідентичності.

Туреччина та Катар чинять тиск на ХАМАС, закликаючи до поступок, але в умовах розділеного керівництва угруповання – зокрема між Дохою, Стамбулом і Газою – досягнення одностайної відповіді є проблематичним. Багато аналітиків вважають, що розбіжності всередині ХАМАС не такі значні, як їх подають, і більшість членів угруповання відкидають ідею роззброєння без гарантій політичних поступок і прогресу в створенні палестинської держави.

Своєю чергою Ізраїль заявляє, що якщо ХАМАС відхилить план, це дозволить йому продовжити бойові дії до остаточного розгрому угруповання.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

