Головна Світ Політика
search button user button menu button

США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна
Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна
фото: Reuters

Білий дім і розвідслужби США поки утримуються від коментарів

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області. В інтерв’ю Fox Business («Varney & Co.») дипломат зазначив, що наразі немає підтверджень такої події, передає «Главком».

«Незрозуміло, чи це насправді сталося», – заявив Вітакер. Він також висловив здивування з приводу часу, коли прозвучали ці звинувачення, натякаючи на їхню невипадковість:

«Мені здається дещо нетактовним бути так близько до мирної угоди, при тому, що Україна справді хоче її укласти, а потім робити щось, що можна вважати безрозсудним або некорисним», – сказав посол.

Тим часом Білий дім і розвідслужби США поки утримуються від коментарів. ЦРУ також відмовилося щось повідомити.

«Для мене найважливіше – це інформація, яку нададуть наші розвідувальні служби та союзники. Ми маємо дістатися суті», – підсумував Вітакер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Також українська переговорна група обговорила з американською стороною «атаку» на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. 

Читайте також:

Теги: путін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська
Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську
16 грудня, 23:23
Зустріч Зеленського і Трампа у Палм-Біч, Флорида, 28 грудня 2025 року
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
29 грудня, 16:16
Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
3 грудня, 04:20
На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву
7 грудня, 17:58
Путін назвав вимкнення інтернету заходом для зменшення загроз з боку дронів
Путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет
19 грудня, 19:59
Умєров: Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом
Умєров: У США завершено зустріч з американськими та європейськими партнерами
20 грудня, 00:16
Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило нові протоколи імміграційного контролю
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
29 грудня, 19:57
Президент Росії залучає резервістів для охорони стратегічних об’єктів
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Вчора, 16:28
Відверте зізнання Хантера Байдена прозвучало у новому інтерв'ю
Син Джо Байдена назвав два головні провали адміністрації батька
25 грудня, 12:43

Політика

Попри санкції США нафтові танкери продовжують прибувати до Венесуели – Reuters
Попри санкції США нафтові танкери продовжують прибувати до Венесуели – Reuters
США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна
США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
Поліція Лондона оголосила війну масонам та отримала позов у відповідь
Поліція Лондона оголосила війну масонам та отримала позов у відповідь
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна
Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua