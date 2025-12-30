США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна

Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна

Білий дім і розвідслужби США поки утримуються від коментарів

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області. В інтерв’ю Fox Business («Varney & Co.») дипломат зазначив, що наразі немає підтверджень такої події, передає «Главком».

«Незрозуміло, чи це насправді сталося», – заявив Вітакер. Він також висловив здивування з приводу часу, коли прозвучали ці звинувачення, натякаючи на їхню невипадковість:

«Мені здається дещо нетактовним бути так близько до мирної угоди, при тому, що Україна справді хоче її укласти, а потім робити щось, що можна вважати безрозсудним або некорисним», – сказав посол.

Тим часом Білий дім і розвідслужби США поки утримуються від коментарів. ЦРУ також відмовилося щось повідомити.

«Для мене найважливіше – це інформація, яку нададуть наші розвідувальні служби та союзники. Ми маємо дістатися суті», – підсумував Вітакер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Також українська переговорна група обговорила з американською стороною «атаку» на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.