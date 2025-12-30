Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році

Президент Росії доручив уряду визначити список «критично важливих об’єктів» і залучити резервістів для їх охорони у 2026 році

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про направлення в 2026 році на спеціальні збори резервістів для захисту «критично важливих об'єктів». Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 30 грудня, передає «Главком».

Згідно з указом, збори будуть проводитися для «забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення». Рішення набрало чинності відсьогодні.

У листопаді Путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист «важливих об'єктів» навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах Росії.

Нагадаємо, що Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років. Зазначається, що у зазначений період проводитимуться медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання призовних комісій.

У Росії школярів, студентів і батьків змушують встановлювати державний месенджер Max під загрозою недопуску до навчання або ігнорування офіційної комунікації. Так, у Пензі учнів місцевої гімназії №13 не пустили на новорічну дискотеку, бо вони відмовилися встановити додаток.

Схожа ситуація зафіксована й у Новоросійську: студентів державного морського університету імені Ушакова змушують встановлювати Max під загрозою недопуску до сесії та практики.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про оновлення герба РФ.

Також він підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.