Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Президент Росії залучає резервістів для охорони стратегічних об’єктів
фото з відкритих джерел

Президент Росії доручив уряду визначити список «критично важливих об’єктів» і залучити резервістів для їх охорони у 2026 році

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про направлення в 2026 році на спеціальні збори резервістів для захисту «критично важливих об'єктів». Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 30 грудня, передає «Главком».

Згідно з указом, збори будуть проводитися для «забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення». Рішення набрало чинності відсьогодні.

У листопаді Путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист «важливих об'єктів» навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах Росії.

Нагадаємо, що Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років. Зазначається, що у зазначений період проводитимуться медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання призовних комісій.

У Росії школярів, студентів і батьків змушують встановлювати державний месенджер Max під загрозою недопуску до навчання або ігнорування офіційної комунікації. Так, у Пензі учнів місцевої гімназії №13 не пустили на новорічну дискотеку, бо вони відмовилися встановити додаток.

Схожа ситуація зафіксована й у Новоросійську: студентів державного морського університету імені Ушакова змушують встановлювати Max під загрозою недопуску до сесії та практики.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про оновлення герба РФ.

Також він підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Читайте також:

Теги: росія путін охорона диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
5 грудня, 05:37
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
9 грудня, 13:48
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 09:42
Британські солдати армії у Фінляндії під час навчань НАТО на кордоні з Росією.
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози
15 грудня, 04:20
За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
14 грудня, 15:57
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
18 грудня, 23:34
Речниця МЗС РФ закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
25 грудня, 20:24
Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск може змусити Путіна припинити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
20 грудня, 21:27
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 22:49

Політика

Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна
Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна
Сербія відновлює обов’язкову військову службу
Сербія відновлює обов’язкову військову службу
Чому дрони та літаки РФ змінили траєкторію? Голова розвідки Естонії розкрив стратегію Кремля
Чому дрони та літаки РФ змінили траєкторію? Голова розвідки Естонії розкрив стратегію Кремля
Кремль почав погрожувати Україні після заяв про «атаку» на резиденцію Путіна
Кремль почав погрожувати Україні після заяв про «атаку» на резиденцію Путіна
Прем'єр-міністр Індії висловився про закиди Росії щодо атаки на резиденцію Путіна
Прем'єр-міністр Індії висловився про закиди Росії щодо атаки на резиденцію Путіна

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua