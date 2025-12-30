Поліція Лондона оголосила війну масонам та отримала позов у відповідь

Таємна ложа позивається до поліції Лондона через розкриття списків членства

Британська столиця стала центром незвичайного правового протистояння. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian, Об’єднана велика ложа Англії офіційно подала до суду на лондонську поліцію. Причиною стало нове правило, запроваджене комісаром Марком Роулі, яке зобов'язує кожного співробітника поліції офіційно декларувати свою причетність до масонства.

У поліцейському відомстві пояснюють такий крок необхідністю боротьби з корупцією та відновленням суспільної довіри. За словами представників поліції, таємні клятви на вірність братерству можуть конфліктувати з професійним обов'язком офіцера, створюючи ризики кумівства та приховування злочинів. Опитування всередині відомства показало, що дві третини співробітників підтримують прозорість, вважаючи, що приховані зв’язки шкодять іміджу неупередженої поліції.

Масонство у Великій Британії – це найстаріша та найвпливовіша гілка цієї організації у світі. Саме з Лондона у 1717 році почалося сучасне так зване «спекулятивне» масонство.

Реакція масонської спільноти була миттєвою та різкою. Глава організації Едріан Марш назвав політику поліції «незаконною, несправедливою та дискримінаційною». У позові стверджується, що примусове розкриття членства рівносильне релігійній дискримінації та грубо порушує право на приватне життя, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини.

Масони звинувачують комісара Роулі у «роздмухуванні теорій змови» та спробі легітимізувати міфи про таємний вплив лож на державні інституції.

«Вони вигадують закони на ходу, не провівши жодних консультацій. Ця політика набула чинності негайно, ставлячи наших членів під удар лише через їхні переконання», – наголошують у «Великій ложі». Судове слухання у цій справі заплановане на січень. Юристи лондонської поліції вже натякнули на можливість проведення додаткових консультацій, проте масони налаштовані рішуче. Цей процес може стати прецедентом для всієї державної служби Великої Британії, де питання про те, чи має право державний службовець бути членом таємної організації, залишається відкритим уже десятиліттями.

