Попри санкції США нафтові танкери продовжують прибувати до Венесуели – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Щонайменше два нафтові танкери прибули до Венесуели, а ще кілька прямують до її берегів
фото: Reuters

Трамп цього місяця оголосив про повне блокування всіх суден, які порушують санкційний режим

Попри нові санкції США, щонайменше два нафтові танкери прибули до Венесуели, а ще кілька прямують до її берегів. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Зазначається, що деякі з прибулих суден перебувають під санкціями, а інші – ні. Вони доставляють нафту до Китаю в рамках погашення боргових зобов’язань.

«Обсяг нафти, що застрягла в танкерах, зріс до 16 млн барелів», – йдеться в матеріалі. Це майже на 5 млн більше, ніж у середині грудня.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп цього місяця оголосив про повне блокування всіх суден, які порушують санкційний режим, що призвело до різкого зменшення венесуельського експорту – вдвічі менше, ніж у листопаді.

Два вантажі нафти вже були конфісковані американськими військово-морськими силами.

«Ми не припиняємо експорт», – заявили у Міннафти Венесуели, хоча PDVSA офіційно не коментувала ситуацію.

У грудні компанія змушена була вести переговори з клієнтами про знижки та зміни в контрактах, щоб уникнути повернення вантажів. Також повідомляється, що кібератака вивела з ладу адміністративну систему PDVSA, що уповільнило експорт.

«У порту Хосе наразі видно майже два десятки танкерів, які очікують інструкцій», – уточнює Reuters.

Станом на кінець грудня лише Chevron має дозвіл США на вивезення венесуельської нафти. Решта суден використовують посередників, схеми бартеру або продають нафту за обхідними маршрутами – здебільшого до Китаю.

Нагадаємо, військово-морські сили США розпочали масштабну операцію з блокування морських шляхів Венесуели, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті нафти, основним покупцем якої є Китай. 

Теги: санкції нафта Венесуела

