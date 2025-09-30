ХАМАС отримав мирну пропозицію від США

За повідомленням Reuters, ХАМАС ще не отримав план офіційно

Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Переговорна делегація ХАМАС пообіцяла посередникам відповідально вивчити пропозицію.

Раніше Reuters повідомляло, що ХАМАС ще не отримав план офіційно. Офіційний представник ХАМАСу зазначив, що переговірна група не отримала нічого, окрім публікацій в ЗМІ.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що італійський уряд давно прагне підтримувати всі зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі та забезпечення звільнення заручників.

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.