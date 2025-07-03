ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в секторі Гази

У ХАМАС наголосили, що їхня головна мета – досягти домовленості, яка покладе край війні

Нові пропозиції про перемир’я ХАМАСу передали посередниками з Єгипту та Катару

ХАМАС розглядає пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази, яку президент США Дональд Трамп охарактеризував як «остаточну». Про це інформує агенція Reuters, передає «Главком».

За заявою палестинського руху, нові пропозиції про перемир’я були передані посередниками з Єгипту та Катару. Водночас у ХАМАС наголосили, що їхня головна мета – досягти домовленості, яка покладе край війні та передбачатиме повне виведення ізраїльських військ із території Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна серйозно налаштована на укладення угоди про звільнення заручників та припинення вогню.

«Є певні позитивні сигнали. Наразі я не хочу розкривати більше деталей, але наша мета – якнайшвидше розпочати непрямі переговори», – сказав він під час візиту до Естонії.

Напередодні президент Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови для укладення 60-денного припинення вогню в секторі Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у перших публічних заявах після заяви Трампа закликав до повного знищення ХАМАС.

«ХАМАСу не буде. Не буде «Хамастану». Ми не повернемося до цього. Все скінчено», – наголосив Нетаньягу.

Раніше ми писали, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.