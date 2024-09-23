США відправляють додаткові війська на Близький Схід

На Близькому Сході перебувають близько 50 тис. американських військовослужбовців

Сполучені Штати відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання «Хезболла», що базується на півдні Лівану. Про це повідомляє АР.

Речник Міноборони США Пет Райдер, який оголосив про збільшення американської присутності на Близькому Сході, не розкрив жодних подробиць щодо кількості додаткових сил і завдань, які вони будуть виконувати.

Посилення присутності США сталося після обстрілами між Ізраїлем і «Хезболлою», а також у той час, коли ізраїльські сили готуються до подальших операцій на півдні Лівану.

Нагадаємо, США продовжують утримувати значні військові сили на Близькому Сході для захисту своїх союзників і стримування можливих загроз. Наразі у регіоні розміщено близько 50 тис. американських військовослужбовців, понад 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів.

Як повідомлялося, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».

Ще до цих вибухів, міністр оборони США Ллойд Остін висловив іншим високопосадовцям Пентагону свої побоювання, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку «Хезболли», підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, яке контролює більшу частину південного Лівану.

До слова, у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.