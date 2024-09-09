Водій з Йорданії застрелив трьох ізраїльтян на мосту Алленбі – Reuters

Озброєний чоловік із Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі

Озброєний йорданець вбив трьох ізраїльських цивільних на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі. Напад стався у зоні комерційних вантажів під контролем Ізраїлю, після чого нападника було ліквідовано силами безпеки Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють ізраїльські офіційні джерела, напад стався в зоні для комерційних вантажів, що знаходиться під контролем Ізраїлю. Там розвантажуються йорданські вантажівки, які в'їжджають на Західний берег. Цей перехід, відомий також як міст короля Хусейна, розташований між Амманом і Єрусалимом, на північ від Мертвого моря.

Нападником виявився 39-річний водій вантажівки Махер Зіаб Хусейн аль-Джазі, член впливового йорданського племені Хувайтат. Він під'їхав до прикордонного переходу на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльських військових.

«Терорист під'їхав до прикордонного переходу з боку Йорданії на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльським силам безпеки, що охороняли міст», – зазначили ізраїльські військові.

Видання також повідомляє, що в Йорданії поширені антиізраїльські настрої. Сотні людей у столиці Аммані вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати напад, заявляючи, що стрілець помстився за загибель тисяч палестинців у війні в Газі.

Нагадаємо, масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази.