ЦАХАЛ розпочав активну наступальну операцію – Генштаб Ізраїлю

Як повідомлялося, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу заявив, що Ізраїль атакує бойову інфраструктуру «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю розпочала наступальну операцію. Її мета знищити бойову інфраструктуру, яку «Хезболла» будувала протягом останніх 20 років. Про це заявив начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Ерзі Халеві.

«Сьогодні вранці ЦАХАЛ розпочав активну наступальну операцію. По суті, ми націлені на бойову інфраструктуру, яку Хезболла будувала протягом останніх 20 років. Це дуже важливо. Ми завдаємо ударів по цілях і готуємося до наступних етапів, про які я розповім незабаром. Зрештою, все зосереджено на створенні умов для повернення мешканців півночі до своїх домівок», – каже він.

🇮🇱Ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Лівану🇱🇧



МОЗ Лівану повідомило про 274 загиблих і 727 поранених. На цьому тлі тисячі жителів півдня Лівану евакуюються в бік Бейрута. pic.twitter.com/zUuO3SjJQD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Нагадаємо, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.

ЦАХАЛ заявив, що військово-повітряні сили націлені на будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди», і неодноразово закликав цивільне населення в ліванській долині Бекаа покинути будинки, де зберігається така зброя.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів по більш ніж 300 цілях по всьому Лівану, в тому числі по багатьох будинках, в яких зберігалася зброя, що безпосередньо загрожує країні, в ході однієї з найбільш інтенсивних повітряних атак з часів війни проти «Хезболли» у 2006 році, що посилило побоювання нового спалаху конфлікту на прикордонні.

Тим часом «Хезболла» випустила залп за залпом ракет по Ізраїлю, через день після того, як угрупування обстріляло північні громади щонайменше 150 ракетами в одному з найсильніших обстрілів з часу початку бойових дій 8 жовтня 2023 року.

До слова, корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані.