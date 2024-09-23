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Ізраїль готує наземне вторгнення до Лівану – The Economist

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїль готує наземне вторгнення до Лівану – The Economist
Плани Ізраїлю щодо наземного вторгнення до Лівану готові
фото із відкритих джерел

The Economist: Ізраїль має скористатися хаосом у лавах «Хезболли», щоб захопити територію

Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. Про це пише The Economist із посиланням на військові джерела.

ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

«Плани наземного вторгнення готові. Але ми все ще далекі від того, щоб мати достатні сили для їх виконання», – сказав один офіцер запасу, який брав участь у підготовці.

За останніми кроками Ізраїлю ховаються розбіжності у його найвищих військових та політичних ешелонах, зазначає видання.

«Дехто закликає до більш швидкої ескалації, стверджуючи, що Ізраїль має скористатися хаосом у лавах «Хезболли», щоб знищити набагато більшу частину її можливостей та захопити територію. Більш обережні генерали, у тому числі міністр оборони Йоав Галант, виступають за нинішню, поступовішу стратегію, яка, як вони сподіваються, дасть «Хезболлі» можливість переглянути свою позицію та відступити. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу пообіцяв безпечно повернути жителів півночі у свої будинки», – йдеться у статті.

Нагадаємо, Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ. На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

А от телеканал ABC із посиланням на джерела повідомив, що  Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це 

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Теги: Ізраїль військові президент Ліван

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