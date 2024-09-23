Ізраїль посилює удари по «Хезболлі»: близько 300 загиблих та 1 тис. поранених

Армія оборони Ізраїлю заявила, що атакувала більш ніж 300 цілей по всьому Лівану

У результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення. Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявив, що військово-повітряні сили націлені на будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди», і неодноразово закликав цивільне населення в ліванській долині Бекаа покинути будинки, де зберігається така зброя.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів по більш ніж 300 цілях по всьому Лівану, в тому числі по багатьох будинках, в яких зберігалася зброя, що безпосередньо загрожує країні, в ході однієї з найбільш інтенсивних повітряних атак з часів війни проти «Хезболли» у 2006 році, що посилило побоювання нового спалаху конфлікту на прикордонні.

У Лівані люди масово тікають з великих міст, а влада почала відкривати школи, щоб дати притулок тисячам новоприбулих переселенців.

🇮🇱Ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Лівану🇱🇧



МОЗ Лівану повідомило про 274 загиблих і 727 поранених. На цьому тлі тисячі жителів півдня Лівану евакуюються в бік Бейрута. pic.twitter.com/zUuO3SjJQD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Тим часом «Хезболла» випустила залп за залпом ракет по Ізраїлю, через день після того, як угрупування обстріляло північні громади щонайменше 150 ракетами в одному з найсильніших обстрілів з часу початку бойових дій 8 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану мінімум 50 людей загинули та ще три сотні поранено.

До слова, корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані.