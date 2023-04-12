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Хто підірвав «Північний потік»? Трамп зробив красномовний натяк

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Хто підірвав «Північний потік»? Трамп зробив красномовний натяк
Трамп в інтерв'ю Fox News красномовнув натякнув на дуже цікаву деталь
фото з відкритих джерел

Експрезидент США вкотре зіграв на боці Росії

Колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп красномовно натякнув на те, хто може стояти за диверсією на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік - 2». 

Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

На запитання журналіста, хто стоїть за диверсією на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік - 2», експрезидент Сполучених штатів Америки уникнув прямої відповіді, сказавши, що не бажає завдати шкоди своїй країні.

«Я не хочу завдати неприємностей нашій країні, тому не відповідатиму», – зазаначив Трамп.

Втім, політик, красномовнув натякнув на дуже цікаву деталь.

«Можу сказати, хто цього не робив – Росія», – додав екс-президент США.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив перед прихильниками у своєму маєтку у Флориді після того, як йому було оголошено обвинувачення у справі про намагання незаконно приховати інформацію щодо позашлюбних стосунків. 

Ще раніше, Дональду Трампу офіційно висунуто кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Теги: Північний потік Північний потік-2 Дональд Трамп США росія відео

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