Автомобілі Tesla Model X перевірять на справність. У чому причина?

Компанія Tesla не відповіла на запит про коментарі

Американські регулятори автомобільної безпеки заявили, що починають перевірку 50 тис. автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправності передніх ременів безпеки. Про це пише Reuters.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявила, що попередня оцінка охоплює автомобілі 2022-2023 модельного року через повідомлення про те, що передній ремінь безпеки не залишається з'єднаним з натягувачем під час руху.

В одній скарзі з Ларкспура, штат Каліфорнія, Tesla рухалася зі швидкістю від 10 до 15 миль на годину, і система автоматичного гальмування спрацювала, коли водійські двері великої вантажівки, припаркованої на узбіччі вулиці, несподівано відчинилися.

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«При раптовому гальмуванні моя верхня частина тіла кинулася вперед, і сила моєї ваги призвела до того, що анкер ременя безпеки на нижньому сидінні повністю від'єднався», – йдеться у скарзі, поданій до NHTSA.

Після того, як NHTSA розпочне попередню оцінку, вона має вирішити, чи перевести її в розряд інженерного аналізу, перш ніж вимагати відкликання авто.

Зауважимо, що американці назвали найкращий електромобіль року. І це не Tesla