Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
фото:nairobilawmonthly.com

За словами Венса, головне досягнення нинішнього етапу перемовин полягає в тому, що всі ключові питання сторони більше не приховують

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між Сполученими Штатами та Росією щодо України за підсумками консультацій у Майамі. Про це він заявив в інтерв’ю UnHerd, повідомляє «Главком».

«Я отримав оновлену інформацію від наших переговорників сьогодні вранці. Прорив, якого ми досягли, полягає в тому, що всі питання тепер винесені на поверхню», – заявив він.

Венс пояснив, що на початку будь-яких складних переговорів сторони зазвичай уникають прямоти, застосовуючи «гру в заплутування» та не розкриваючи справжніх намірів.

«Те, що ми бачили від українців і росіян протягом останніх тижнів – це чітке розуміння того, що не підлягає обговоренню і що, навпаки, може бути предметом торгу», – додав віцепрезидент США.

Венс зазначив, що Москва націлена на встановлення контролю над Донецьком, тоді як Київ розглядає це як суттєву загрозу національній безпеці.

«Навіть коли вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк – зрештою це може статися через 12 місяців або довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах – ця жахлива територіальна поступка, я б сказав», – зазначив Венс.

За його словами, у переговорах також порушуються інші питання, зокрема статус Запорізької атомної електростанції, становище етнічних росіян в Україні та українців у Росії, а також права мешканців окупованих територій України, які прагнуть повернутися до своїх домівок. Він наголосив, що подібні запити лунали від багатьох росіян.

Раніше спеціальний представник Путіна повідомив, що переговори у США щодо шляхів завершення війни в Україні відбуваються в конструктивному руслі.

