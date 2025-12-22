Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
Колишнього молдовського урядовця визнано винним в корупції
фото з відкритих джерел

Французький суд заочно призначив Владу Філату два роки тюремного ув'язнення

Суд у Франції заочно засудив колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата до двох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у відмиванні грошей та оштрафовано на 100 тис. євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Soir.

У цій справі також заочно засуджено до 18 місяців ув'язнення і колишню дружину Влада Філата. Вона була зобов'язана сплатити штраф у розмірі 150 тис. євро і виплатити компенсацію за моральну шкоду в розмірі 10 тис. євро Республіці Молдова.

Влад Філат був визнаний винним у відмиванні доходів від отримання хабаря іноземним державним службовцем. Філат і його колишня дружина придбали нерухомість у Франції в період 2012-2014 років через компанії та посередника, використовуючи кошти канадської компанії, яка виграла контракт на проведення національної лотереї в Молдові у 2011 році, в той час, коли Філат був прем'єр-міністром.

У винесеному рішенні суд постановив конфіскацію нерухомості та вказав, що Влад Філат «свідомо відмивав гроші, керуючи урядом, хоча був зобов'язаний діяти в інтересах суспільства».

До слова, Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

Читайте також:

Теги: Молдова Франція корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну
Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить – Financial Times
Вчора, 19:58
Батальйон морської піхоти знешкодив невідомі БпЛА
Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин
5 грудня, 16:36
Молдова приваблює мандрівників своєю автентичністю, «міцним» характером та поєднанням культур
Краще за Грецію: низькі ціни зробили маленьку країну туристичним хітом
2 грудня, 08:37
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
1 грудня, 21:15
Уламки російського безпілотника біля МЗС Молдови
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
26 листопада, 21:48
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
26 листопада, 21:29
Верховний апеляційний суд підтвердив обвинувальний вирок Ніколя Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії
Французький суд підтвердив вирок експрезиденту Саркозі
26 листопада, 17:25
Анну Н. взяли під варту у Франції за підозрою в шпигунстві
У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією
26 листопада, 14:19
Держсектретар США Марко Рубіо наразі активно бере участь у переговарах щодо мирного врегулювання війни в Україні
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
25 листопада, 22:31

Політика

Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink
Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua