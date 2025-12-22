Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей

Французький суд заочно призначив Владу Філату два роки тюремного ув'язнення

Суд у Франції заочно засудив колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата до двох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у відмиванні грошей та оштрафовано на 100 тис. євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Soir.

У цій справі також заочно засуджено до 18 місяців ув'язнення і колишню дружину Влада Філата. Вона була зобов'язана сплатити штраф у розмірі 150 тис. євро і виплатити компенсацію за моральну шкоду в розмірі 10 тис. євро Республіці Молдова.

Влад Філат був визнаний винним у відмиванні доходів від отримання хабаря іноземним державним службовцем. Філат і його колишня дружина придбали нерухомість у Франції в період 2012-2014 років через компанії та посередника, використовуючи кошти канадської компанії, яка виграла контракт на проведення національної лотереї в Молдові у 2011 році, в той час, коли Філат був прем'єр-міністром.

У винесеному рішенні суд постановив конфіскацію нерухомості та вказав, що Влад Філат «свідомо відмивав гроші, керуючи урядом, хоча був зобов'язаний діяти в інтересах суспільства».

До слова, Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».