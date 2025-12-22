Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink

РФ створює протисупутникову зброю для знищення мережі супутників за допомогою «руйнівних хмар уламків на орбіті»

Країна-агресор Росія розробляє нову зброю для знищення супутників Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на доповідь двох розвідувальних служб країн НАТО.

Згідно з даними розвідки, так звана зброя зональної дії заповнюватиме орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це може вивести з ладу одразу кілька супутників, але також створює ризик катастрофічного супутньої шкоди для інших орбітальних систем.

Кульки будуть настільки малими – усього кілька міліметрів у діаметрі, – що їх не зможуть виявити наземні й космічні системи. Це, як зазначають, може ускладнити звинувачення Москви в будь-якій атаці.

У висновках, із якими ознайомилося AP, не вказано, коли Росія зможе розгорнути таку систему. Однак, за словами джерела агентства, зброю зараз активно розробляють.

Як зазначає AP, аналітики сумніваються, що така система могла б працювати, не спричиняючи «неконтрольованого хаосу в космосі» для самої ж Росії та її союзника Китаю. Вони вважають, що ризики для власних космічних систем можуть відвернути Москву від розгортання або використання такої зброї.

Однак командувач космічної дивізії канадських збройних сил Крістофер Горнер заявив, що такого не можна відкидати, зважаючи на попередні звинувачення США, що Росія також розробляє ядерну космічну зброю.

«Якщо повідомлення про ядерну зброю точні і вони готові її розробляти й готові йти до кінця, то мене не здивує, що щось не настільки масштабне, але не менш шкідливе, є в їхніх планах розвитку», – сказав він.

Космічне командування французьких збройних сил заявило в коментарі для AP, що не може прокоментувати висновки розвідслужб, але зазначило: «Ми можемо повідомити, що протягом останніх років Росія посилила безвідповідальні, небезпечні й навіть ворожі дії в космосі».

Нагадаємо, що 2024 році Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі. У 2019 і 2022 роках Російське космічне агентство запустило на низьку орбіту групу невеликих маневрених інспекційних супутників.

Їхня функція полягає в тому, щоб зустрічатися із іншими супутниками та перевіряти їх для діагностики несправностей. Але, як зауважують автори статті, за допомогою датчиків і маніпуляторів ці самі супутники могли втручатися в інші супутники або навіть знищувати їх.