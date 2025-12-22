Головна Світ Політика
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати мають кардинально змінити підхід до Росії
фото: EPA/UPG

Американський сенатор заявив про необхідність різкого посилення тиску на Москву, якщо Кремль відкине ініціативи США щодо припинення війни.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати мають кардинально змінити підхід до Росії, якщо вона відмовиться від мирних ініціатив Вашингтона. Про це він сказав в ефірі NBC, повідомляє «Главком».

За словами Грема, у такому разі президент США Дональд Трамп має підписати законопроєкт про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту.

«Якщо цього разу Путін скаже «ні», я сподіваюся, що президент Трамп підпише мій законопроєкт, який підтримали 85 співавторів, і запровадить мита для таких країн, як Китай, що купують дешеву російську нафту», – заявив сенатор.

Грем також закликав офіційно визнати росію державою-спонсором тероризму через депортацію українських дітей, а також конфісковувати судна, які перевозять російську нафту в обхід санкцій.

«Зробити росію державою, що підтримує тероризм, за викрадення 20 тисяч українських дітей. І найголовніше : конфіскувати судна, які перевозять санкційну російську нафту, так само, як це робиться у Венесуелі», – сказав він.

Окремо Грем висловив підтримку ідеї постачання Україні крилатих ракет «Томагавк», якщо Москва продовжить відкидати дипломатичні зусилля.

«Якщо Путін скаже «ні», нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема надати Україні ракети «Томагавк» для ударів по заводах безпілотників і ракет у Росії», – наголосив сенатор.

Він застеріг, що нинішні переговори можуть дозволити Кремлю вигравати час і продовжувати наступальні дії.

«Ми продовжуємо взаємодіяти з росією, а він відкидає всі наші зусилля», – сказав Грем, додавши, що Путін «продовжуватиме захоплювати Донбас силою, доки тиск не буде посилено».

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров раніше заявив, що переговори з американськими та європейськими партнерами, які тривали кілька днів у Флориді, були продуктивними та конструктивними. Спеціальний посланець США Стів Віткофф також зазначав, що консультації між США, Європою та Україною були зосереджені на узгодженні позицій щодо завершення війни. Водночас радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що участь України та Європи в обговоренні мирних пропозицій, на думку Москви, не поліпшила перспективи врегулювання.

Теги: США Сенат США ракета

