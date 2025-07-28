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Хусити пригрозили атакувати судна, пов’язані з Ізраїлем, у будь-якій точці світу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Хусити пригрозили атакувати судна, пов’язані з Ізраїлем, у будь-якій точці світу
Єменські хусити закликали всі компанії припинити співпрацю з ізраїльськими портами
фото з відкритих джерел

Також угруповання підкреслило, що бере на себе «релігійну, моральну і гуманітарну відповідальність» перед жителями Гази

Єменське повстанське угруповання хуситів заявило про готовність атакувати будь-які судна, які мають стосунок до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Jerusalem Post.

За словами речника хуситів Яхьї Сарі, 27 липня угруповання, яке підтримує Іран, оголосило про намір вражати судна, пов’язані з Ізраїлем, незалежно від їхнього призначення чи маршруту.

«Ми закликаємо всі компанії припинити співпрацю з ізраїльськими портами. В іншому разі їхні судна, куди б вони не прямували, стануть мішенню для наших ракет і безпілотників», – заявив Сарі.

У хуситській заяві також міститься заклик до міжнародної спільноти: країни, які хочуть уникнути подальшої ескалації, повинні чинити тиск на Ізраїль із вимогою зупинити військову операцію проти Сектора Гази та скасувати блокаду регіону.

Крім того, угруповання підкреслило, що бере на себе «релігійну, моральну і гуманітарну відповідальність» перед жителями Гази.

«Ми діємо, керуючись моральною та гуманітарною відповідальністю перед палестинським народом. Усі наші атаки припиняться, щойно завершиться агресія проти Гази та буде знята блокада», – зазначили хусити.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що після провалу домовленостей про припинення вогню та звільнення заручників Ізраїль має самостійно вирішити, як діяти далі в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Трамп наголосив, що не хоче публічно озвучувати, які кроки він вважав би доцільними, але вказав:

«Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б зробив, але не думаю, що це зараз доречно озвучувати», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, операції будуть призупинені з 10:00 до 20:00 в районах Аль-Мавасі, Дейр-ель-Бала та місті Газа. Також буде дозволено безпечне ввезення продуктів харчування та ліків на територію з 6:00 до 23:00.

Теги: Ізраїль Ємен корабель

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