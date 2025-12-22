Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців

Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ вагою майже 2400 тонн

Поставка відбулася через Механізм цивільного захисту ЄС і включала 149 відправлень загальною вагою майже 2,4 тис. тонн

Україна отримала через Механізм цивільного захисту ЄС повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви: складна операція передачі тривала 11 місяців та включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Було поставлено, зокрема, 40 негабаритних вантажів, серед яких – надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів. Ця логістична операція була скоординована через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9,5 тис. генераторів та 7,2 тис. трансформаторів через механізм UCPM. Загалом Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тис. тонн допомоги.

Нагадаємо, що у минулому році міністр енергетики Литви запропонував розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми. Він зазначив, що технічну допомогу надає багато інших країн та уточнив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони.

У 2024 році литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba пообіцяла передати Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

У литовській компанії зауважили, що обладнання не лише добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, а й відповідає потребам оператора системи передачі. За словами директорки Ignitis Gamyba, діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а також було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність енергосистеми.