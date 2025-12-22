Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
На обʼєкті спалахнула пожежа на площі понад 1 тис. кв. м
фото: Генштаб ЗСУ

Унаслідок ударів пошкоджено трубопровід, два причали і два судна

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Таманьнєфтєгаз» – це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м та не менше, ніж одного судна.

Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку. Варто зазначити, що термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Також, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці у Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в Українську на Донеччині. За попередньою інформацією ціль знищено.

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу Shahed/»Герань» по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань». Причини пошкоджень у російських структурах традиційно пояснюють «падінням уламків дронів».

До слова, у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Читайте також:

Теги: росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 19 грудня
Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу
19 грудня, 22:45
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 20:08
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
11 грудня, 01:13
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
4 грудня, 18:43
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58
Фігуранта справи позбавили права обіймати посади в держорганах
Суд у РФ відправив до колонії однофамільця Зеленського за хабарі
26 листопада, 10:59
В одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення
Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)
26 листопада, 06:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 363 танків
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
23 листопада, 07:45

Політика

Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink
Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua