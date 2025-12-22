Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»

Унаслідок ударів пошкоджено трубопровід, два причали і два судна

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Таманьнєфтєгаз» – це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м та не менше, ніж одного судна.

Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку. Варто зазначити, що термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Також, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці у Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в Українську на Донеччині. За попередньою інформацією ціль знищено.

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу Shahed/»Герань» по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань». Причини пошкоджень у російських структурах традиційно пояснюють «падінням уламків дронів».

До слова, у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.