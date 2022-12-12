Кірбі: Ми допомагаємо Україні, але рішення вони ухвалюють самі

США надають Україні ресурси та матеріальну зброю для самозахисту

Сполучені Штати Америки не заохочують і не допомагають Україні здійснювати «операції» на території Росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

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Кірбі також зазначив, що Вашингтон намагається переконатися, що українці можуть захищати свої території та «відвоювати свою землю».

«Від самого початку ми говорили про те, щоб стежити (за ситуацією – Главком) і пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу», – пояснив він.

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У відповідь на запитання, якими можуть бути подальші плани президента РФ Володимира Путіна, Кірбі сказав, що Білий дім «судить за вчинками». Наразі вони свідчать про те, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб «поставити українців на коліна».

Раніше Кірбі відповів на прохання прокоментувати атаки безпілотників на російські воєнні аеропорти.

«Ми надаємо їм (українцям – Главком) інформацію, щоб допомогти захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення... Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують... – це рішення України, і ми це поважаємо», – наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням Сполучених Штатів.

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Крім того, США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії.

Також стало відомо, скільки українців отримали дозвіл на в'їзд до США за програмою «Єднання заради України».