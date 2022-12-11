«Єднання заради України»: скільки українців отримали дозвіл на в'їзд до США

Ухвалена у квітні програма надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам приїхати до Сполучених Штатів

Сполучені Штати дали дозвіл на в’їзд до країни за програмою «Єднання заради України» понад 82 тис. українців. Про це йдеться у звіті Служби громадянства та імміграції США в розділі «Виконання нашої гуманітарної місії», пише «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ухвалена у квітні програма надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам приїхати до Сполучених Штатів і тимчасово перебувати в країні протягом двох років. Українці, які беруть участь у програмі «Єднання заради України», повинні мати спонсора у США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку.

Відповідно до звіту, міграційна служба підтвердила фінансову спроможність понад 177 тис. осіб, які виявили бажання виступити такими спонсорами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що близько 30% території України ще потребують розмінування.

Нагадаємо, триває 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.